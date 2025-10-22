SuperJob: менее четверти россиян рассчитывают на пенсию как основной доход

Как выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы, мужчины чаще полагаются на личные сбережения и средства из НПФ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Почти треть россиян считают, что их основным источником дохода в пенсионном возрасте будет работа или подработка, при этом всего 23% рассчитывают на государственную пенсию. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"28% россиян считают, что их основным источником дохода в пенсионном возрасте будет работа или подработка. На государственную пенсию надеются 23%. Личные сбережения рассчитывают использовать 14% россиян. О средствах, вложенных в негосударственные пенсионные фонды, как об основном источнике дохода говорили 3%. Помощь детей как основной источник дохода практически не рассматривается (1%)", - говорится в итогах исследования.

Женщины чаще, чем мужчины, рассчитывают на государственную пенсию (25% против 20%) и на работу (31% против 26%). В то же время мужчины чаще полагаются на личные сбережения (16% против 12%) и средства из НПФ (5% против 2%).

Среди респондентов старше 45 лет доля тех, кто рассчитывает на государственную пенсию, составляет 31%, а на работу до старости - 34%. Это значительно выше, чем среди россиян до 35 лет (19 и 25%). Поколение до 35 лет гораздо чаще видит источник дохода в личных сбережениях (20%), тогда как среди опрошенных 45+ таких лишь 6%.

Аналитики SuperJob изучили динамику ответов в разные года. Так, в 2007-2009 годах наблюдался пик надежд на личные сбережения (26-33%), после чего этот показатель начал снижение. Доля рассчитывающих на государственную пенсию, напротив, выросла с 7%-9% до 22%-25% в последние годы.

Кроме того, увеличивается число предполагающих работать на старости: этот показатель вырос с 23% в 2009 и стабилизировался на уровне 27%-30%. Также следует отметить, что за 18 лет значительно выросла доля затрудняющихся с ответом, что свидетельствует о растущей неопределенности в отношении пенсионного будущего.

В опросе приняли участие 1 600 россиян из всех округов страны.