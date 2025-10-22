АБА: пострадавшие от мошенников блогеры смогут получить юридическую помощь

Ассоциация блогеров и агентств окажет Ольге Бузовой, Ксении Бородиной, Дмитрию Масленникову, Иде Галич и Оксане Самойловой поддержку на безвозмездной основе

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Ассоциация блогеров и агентств (АБА) окажет юридическую помощь инфлюенсерам Ольге Бузовой, Ксении Бородиной, Дмитрию Масленникову, Иде Галич и Оксане Самойловой на безвозмездной основе, сообщили ТАСС в АБА.

Блогеры стали жертвами массовой атаки мошенников, которые взломали их личные аккаунты с многомиллионной аудиторией. Юридическая помощь включит в себя ряд действий, направленных на восстановление доступа, защиту прав пользователя, консультирование для недопущения повторного взлома.

"АБА поможет блогерам решить текущую проблему со взломом путем проведения консультаций (оценка ситуации, разъяснение прав и возможных действий), восстановления доступа, сбора доказательств, а также при необходимости составления заявления в правоохранительные органы и иных механизмов восстановления нарушенных прав или предотвращения подобных ситуаций в будущем", - сообщили юристы Ассоциации блогеров и агентств .

Как напомнили в АБА, мошенники активно начали взламывать аккаунты российских звезд, чтобы в дальнейшем запускать подставленные розыгрыши на многомиллионную аудиторию. "Эксперты рынка подозревают, что взломы могут быть организованы изнутри Meta (в России признана экстремистской организацией)", - добавили в Ассоциации.