Эксперт Сумина: сдающим ЕГЭ нужны позитивные установки, чтобы избежать ожирения

Руководитель социально-психологической службы барнаульского лицея №73 отметила, что школе и родителям важно транслировать детям, что подготовка важна, но не менее важно, чтобы они опирались на полученные знания и верили в себя

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Сдающим ОГЭ и ЕГЭ школьникам необходимо заменять негативные установки позитивными, чтобы избежать стресса и, как следствие, ожирения. Об этом ТАСС сообщила руководитель социально-психологической службы барнаульского лицея №73 Людмила Сумина.

"Для профилактики стресса, а значит, для предотвращения ожирения необходимо работать с мыслями, заменять негативные установки на конструктивные, положительный внутренний настрой ("Я сдам экзамен!", "У меня все получится!"). Важна поддержка окружающих ("Мы в тебя верим!", "Мы любим тебя при любом результате экзаменов")", - сказала она.

Эксперт отметила, что процесс сдачи ЕГЭ - это не только стресс в день сдачи экзаменов, но и длительная подготовка, напряжение, связанное с сомнениями в собственных способностях, с ответственностью перед школой, с оправданием родительских надежд. По словам эксперта, дело не в самом экзамене, не в том, как он устроен, а в том, как относятся к нему окружающие подростка взрослые.

Сумина отметила, что школе и родителям важно транслировать детям, что подготовка к ЕГЭ важна, но не менее важно, чтобы они опирались на полученные знания и верили в себя. Необходим полноценный сон (7-8 часов), регулярная физическая активность, освоение навыков эмоциональной разгрузки (хобби, прослушивание любимой музыки, ведение дневника, дыхательные практики). И конечно же, можно обратиться за профессиональной помощью к специалистам.

"Чтобы избежать стресса школьникам, которые пока не сдают экзамены, нужно научиться правильно планировать и организовывать свой день, чтобы избежать спешки, стараться не перегружать себя, правильно расставлять приоритеты и не пытаться делать все сразу. Учиться переформулировать негативные мысли, стараться видеть в неудачах не провал, а возможности для обучения и улучшения. <…> При затруднениях - не бояться просить о помощи, больше общаться с родителями, друзьями, делиться своими переживаниями и чувствами", - подытожила эксперт.

Ранее старший научный сотрудник Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Алла Овсянникова рассказала ТАСС, что подростки в возрасте от 15 до 17 лет чаще страдают от ожирения на фоне переживаний перед ОГЭ и ЕГЭ, справляясь со стрессом с помощью вредной пищи.