Вильфанд: в Московском регионе до конца недели снег точно не выпадет
02:22
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Снежный покров в Московском регионе не сформируется как минимум до конца недели из-за теплой погоды. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Снега в Московском регионе до конца этой недели по прогнозам не видно. Вполне вероятно, что он не сформируется и на следующей неделе из-за высокой температуры относительно климата", - сказал он.
Руководитель Гидрометцентра добавил, что давление будет понижаться, оно будет ниже нормы, что приведет к осадкам, однако без снега.