Вильфанд: в Московском регионе до конца недели снег точно не выпадет

Атмосферное давление будет ниже нормы, добавил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Снежный покров в Московском регионе не сформируется как минимум до конца недели из-за теплой погоды. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Снега в Московском регионе до конца этой недели по прогнозам не видно. Вполне вероятно, что он не сформируется и на следующей неделе из-за высокой температуры относительно климата", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра добавил, что давление будет понижаться, оно будет ниже нормы, что приведет к осадкам, однако без снега.