Эксперт Пинаев: заморозки ночью являются главным сигналом к смене авторезины

Еще одним ориентиром доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции института экологии РУДН назвал установление постоянной температуры воздуха ниже плюс 5 градусов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Наступление периода пусть и небольших, но устойчивых ночных заморозков является главным сигналом к замене летней резины у автомобиля на зимнюю. Об этом рассказал ТАСС доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции института экологии РУДН Владимир Пинаев.

"Если в дневные часы температура воздуха еще держится на уровне 5-7 градусов выше нуля, но в ночные часы - пусть даже небольшие, но уже устойчивые заморозки, значит пришло время менять резину",- сказал Пинаев.

Еще одним ориентиром он назвал установление постоянной температуры воздуха ниже плюс 5 градусов. "Это самые простые ориентиры в вопросе замены резины, на которые следует обращать внимание, чтобы потом не опоздать", - заметил эксперт.

Он подчеркнул, что какого-то единого момента, после которого следует менять резину, не существует. "Россия страна большая и где-то уже мог выпасть снег, а где-то - еще почти лето", - пояснил Пинаев.

Именно снег он назвал еще одним фактором, который влияет на сроки "переобувания" автомобиля. По словам Пинаева, нужно успеть провести замену до первого снега и не откладывать процедуру на момент, когда он уже выпал.

Согласно прогнозам синоптиков Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью в Москве и области ожидается облачность с прояснениями, в Подмосковье местами не исключен небольшой дождь при температуре воздуха до плюс 4-5 градусов. Днем в четверг в столице 6-8 градуса выше нуля, в Подмосковье от плюс 3 до плюс 8 градусов.