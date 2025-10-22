В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до плюс 7 градусов

Атмосферное давление в столице составит около 751 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 5-7 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер северо-восточный, северный, 3-8 м/c. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от плюс 3 до плюс 8 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов.

Из-за тумана в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень предупреждения о погодной опасности - он продлится с 21:00 мск 21 октября до 10:00 мск 22 октября.