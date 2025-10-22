Иноагент Шпак стал фигурантом нового уголовного дела

Осужденный блогер ранее заочно получил 8 лет колонии за распространение фейков о российской армии

Редакция сайта ТАСС

© Антон Новодержкин/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Блогер Александр Шпак (признан в РФ иностранным агентом), который заочно получил 8 лет колонии за распространение фейков о российской армии, стал фигурантом нового уголовного дела, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В отношении Шпака, он же Мещанский-Шпак, возбуждено новое уголовное дело", - сказал собеседник агентства, не уточняя подробностей.

Вместе с тем, как следует из базы розыска МВД, заочно осужденного в РФ блогера снова объявили в розыск. В базе розыска он впервые появился в январе прошлого года.