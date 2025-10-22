Вильфанд: на всей территории страны температура около и выше нормы

Исключение составляют Чукотка, Приморье и Магаданская область, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Температурный фон около и выше климатических характеристик прогнозируется сейчас и в ближайшие дни на всей территории России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На всей территории страны сейчас погода вот около и выше нормы. Исключение составляют Чукотка, Приморье и Магаданская область", - сказал он.

Вильфанд рассказал, что резко понизилась температура в Приморском крае, она ниже нормы на 2-4 градуса, ночные значения в регионе отрицательные. При этом повысилась температура в Бурятии.

В Краснодарском крае дневные температуры заметно понизились, они с трудом будут достигать 15-17 градусов в самом Краснодаре. Однако такое значение на 2 градуса выше нормы. В Сочи наблюдается по-прежнему теплая погода, ночные температуры составляют от 11 до 14 градусов, дневные - от 18 до 20 градусов.