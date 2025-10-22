Московские ветврачи спасли кота Наполеона после отказа от корма

Питомец благополучно перенес операцию и находится дома

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Кота по кличке Наполеон спасли столичные ветеринары. Питомец перестал есть корм и был вялым, сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы.

"В Донскую ветклинику поступил кот по кличке Наполеон с симптомами вялости и отказа от корма. <...> Наполеону пришлось отправиться к хирургу <...> на экстренную операцию", - рассказали в пресс-службе.

Перед операцией коту провели рентген и УЗИ и обнаружили кишечную непроходимость. Внутри питомца находился кусок туристического коврика из вспененного полиэтилена. Ранее кот Наполеон поступал к ветеринарам со схожей проблемой в апреле этого года после того, как он проглотил моток ниток.

В пресс-службе добавили, что питомец благополучно перенес операцию и находится дома.