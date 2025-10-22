МВД: за сдачу аккаунтов в аренду приостановили более 160 тыс. номеров абонентов

Это делается для пресечения передачи доступа аккаунтов злоумышленникам, действующим в интересах украинских кол-центров

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Свыше 160 тысяч абонентских номеров временно приостановлены за сдачу аккаунтов в аренду. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками МВД России на основании положений статей 46 и 64 федерального закона от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи» и статьи 15 федерального закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» организованы мероприятия по временному приостановлению оказания услуг связи владельцам сдаваемых в аренду аккаунтов. На сегодняшний день соответствующие меры приняты в отношении более чем 160 тысяч абонентских номеров", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк отметила, что МВД России продолжает фиксировать факты предоставления гражданами временного доступа к своим аккаунтам злоумышленникам, которые действуют в интересах украинских кол-центров. "Под предлогом быстрого и легкого заработка в эту противоправную деятельность массово вовлекаются несовершеннолетние. В связи с этим считаю необходимым еще раз обратиться к родителям подростков", - отметила представитель ведомства.

Она призвала взрослых рассказать детям о юридических последствиях таких действий. По словам Волк, многие из детей в полной мере не осознают, что посредством арендованных учетных записей совершаются преступления, такие как мошенничество, вымогательство, вербовка участников запрещенных организаций, террористические акты.

В РФ с 1 сентября вступили в силу изменения в Уголовный кодекс и КоАП, устанавливающие административную и уголовную ответственность за сдачу аккаунтов в аренду и организацию такой деятельности.