"Т-Страхование" расширило географию страховки квартир на 12 областных центров

Услуга доступна в 58 городах России, включая новые Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Норильск, Ставрополь, Читу, Тверь, Якутск, Калугу, Иваново, Владимир и Сочи

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. "Т-Страхование" расширило услугу по страховке квартиры от аварийных ситуаций и других повреждений на 12 областных центров. Жители добавленных регионов уже могут оформить полис, сообщили в компании.

"Мы видим, что все больше россиян задумываются о защите своего жилья - и хотят делать это просто, без сложных процедур и лишней бюрократии. Анализ спроса показывает устойчивый интерес к цифровым страховым продуктам не только в крупных городах, но и в регионах, где раньше подобные решения были недоступны. Благодаря расширению географии присутствия, мы хотим, чтобы как можно больше россиян имели возможность пользоваться нашими услугами и обезопасить свои дома от непредвиденных ситуаций", - рассказал гендиректор "Т-Страхования" Иван Мироненко.

Отмечается, что сейчас страховка доступна в 58 городах страны, включая новые Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Норильск, Ставрополь, Читу, Тверь, Якутск, Калугу, Иваново, Владимир и Сочи.

Как напомнили в компании, полис защищает имущество от наиболее распространенных рисков: залива квартиры, пожара, взрыва, удара молнии, стихийный бедствий и противоправных действий, а также от повреждений, нанесенных по неосторожности самими жильцами. Более того, он позволит возместить ущерб третьим лицам, например, соседям в случае затопления их квартир.