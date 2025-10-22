В Бангкоке задержали считавшуюся пропавшей россиянку

Эрику Владыко выдворят за незаконное пребывание в Таиланде с просроченной визой

БАНГКОК, 22 октября. /ТАСС/. Полиция Таиланда задержала пропавшую ранее в Бангкоке россиянку Эрику Владыко за незаконное пребывание в стране с просроченной визой, в результате чего она будет депортирована. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в таиландской полиции.

Россиянка задержана "21 октября за превышение разрешенного срока пребывания" в стране, указали в полиции. "Она будет депортирована", - пояснил офицер полиции.

В Королевской полиции Таиланда ТАСС ранее сообщили, что виза Владыко истекла 22 сентября. Как пояснили таиландские правоохранители, при истечении законного срока пребывания иностранного гражданина в Таиланде есть два варианта. Если нарушитель добровольно едет в аэропорт, сообщает об этом и уплачивает штраф, то в случае превышения срока пребывания до 30 дней он не будет внесен в черный список и ему не будет запрещен въезд в Таиланд. Но если нарушитель иммиграционного режима в течение длительного времени скрывался, то он будет задержан и отправлен в иммиграционную тюрьму примерно на две недели, пока решаются вопросы с его депортацией.

Посольство России в Таиланде информировало 23 сентября, что Владыко была оказана консульская помощь и диппредставительство более не занимается ее поисками, которые велись с 18 сентября. Российские дипломаты организовали встречу россиянки с прибывшей из Владивостока ее матерью. Владыко находилась в Бангкоке вместе с ребенком, которого обнаружили одного в номере гостиницы и передали в приют, откуда его забрала его бабушка. 34-летняя россиянка в течение некоторого времени находилась на курортном острове Самуи, а после поехала в Бангкок, откуда, по словам родственников, перестала выходить на связь.

21 сентября российские дипломаты установили местонахождение Владыко в одном из хостелов Бангкока. На встречу с ней выехал сотрудник консульского отдела, который идентифицировал ее личность. Далее она 22 сентября после встречи с матерью покинула хостел и ушла в неизвестном направлении. Таиландская полиция информировала ТАСС, что ее видели в столичном районе Сукхумвит, где она уже ранее останавливалась в гостинице. Этот район знаменит своими ресторанами, барами и ночными клубами и особенно популярен среди иностранных туристов.