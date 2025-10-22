Военкора Ивана Зуева похоронят в Тюмени 23 октября

Он погиб при ударе БПЛА во время выполнения журналистского задания

ТЮМЕНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Похороны военного корреспондента МИА "Россия сегодня" Ивана Зуева, погибшего в Запорожской области, пройдут 23 октября на его родине в Тюмени. Об этом ТАСС рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

"Похороны [пройдут] в четверг", - сказали там.

Иван Зуев погиб 16 октября в результате удара БПЛА во время выполнения журналистского задания. Также тяжелые ранения получил военный корреспондент Юрий Войткевич, работавший вместе с ним. Ранее гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в эфире телеканала "Россия-1" сообщил, что это третий военный корреспондент, погибший в Донбассе. "Стенин, Журавлев и вот Ваня Зуев", - сказал он.