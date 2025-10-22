TVP: дочь Туска признали потерпевшей по делу Pegasus

Речь может идти о записях частных телефонных разговоров Катажины Туск-Цудны для их последующего использования в целях политической борьбы

Редакция сайта ТАСС

Катажина Туск-Цудна © NurPhoto/ NurPhoto via Getty Images

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Дочь премьер-министра Польши Дональда Туска Катажина Туск-Цудна получила статус потерпевшей в ходе расследования дела об использовании израильского шпионского программного обеспечения Pegasus. Об этом сообщает телеканал TVP.

Расследование о незаконном использовании шпионского ПО ведет генеральная прокуратура. По данным TVP, речь может идти о записях частных телефонных разговоров дочери премьер-министра с целью их последующего использования в целях политической борьбы.

В ближайшее время статус потерпевшей по делу Pegasus может быть присвоен также супруге премьер-министра Малгожате Туск, чьи разговоры прослушивались с помощью этой системы.

В начале 2024 года кабмин премьер-министра Польши Дональда Туска принял решение провести расследование предполагаемого использования ПО Pegasus при правительстве партии "Право и справедливость" в 2015-2023 годах. Первое заседание комиссии состоялось 19 февраля 2024 года. По информации МВД, спецслужбы республики использовали израильское шпионское ПО для прослушивания разговоров свыше 500 польских политиков. По данным следствия, Pegasus был закуплен польскими властями на средства из Фонда правосудия, который находился в ведении Минюста.

29 сентября в Варшаве был задержан бывший министр юстиции Польши Збигнев Зебро, который признался, что закупка ПО Pegasus была его идеей.