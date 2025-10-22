Глава МЧС передал новую технику Донскому спасательному центру

В частности, Александр Куренков вручил мобильный комплекс доочистки воды для ДНР

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 октября. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков наградил сотрудников Донского спасательного центра и передал им новую специализированную технику, в том числе мобильный комплекс доочистки воды для ДНР.

"Одновременно с награждением личного состава центру переданы современные транспортные средства различного назначения. Каждая новая единица техники - это вклад в безопасность населения, ценность которого измеряется спасенными человеческими жизнями", - сказал министр на торжественной церемонии награждения особо отличившихся сотрудников и передачи техники личному составу.

Куренков сообщил, что сегодня сотрудники Донского спасательного центра работают в зоне проведения специальной военной операции, где с доблестью и честью выполняют свой воинский долг. "Ваши усилия и заслуги по достоинству оценены руководством страны. Президентом России Владимиром Путиным коллективу Донского спасательного центра объявлена благодарность", - сказал он, обращаясь к личному составу.

Всего центру министр передал пять единиц специализированной техники. В их числе мобильный комплекс доочистки и консервации воды МККВ-1000. С 2022 года спасательный центр выполняет задачи в зоне СВО. Это не только доставка гуманитарной помощи, восстановление объектов, разминирование предметов, но и очистка и доставка воды в районы проведения СВО на территории ДНР. Всего с 2022 года было очищено и доставлено более 25 тысяч куб. м воды.

В этом году Донской спасательный центр отметил свое 60-летие. За это время он прошел путь от отдельного механического полка гражданской обороны до современного спасательного воинского формирования, которое выполняет задачи любой сложности. Личный состав центра неоднократно принимал участие в самых сложных спасательных и гуманитарных операциях. Это ликвидация последствий землетрясения в Спитаке, аварии в Чернобыле и крупномасштабного наводнения в городе Крымске, оказание помощи пострадавшему населению во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе и в ходе грузино-осетинского конфликта. С 2014 года Донской спасательный центр оказывал помощь Донбассу. Практически каждую неделю в Луганск и Донецк отправлялись гуманитарные колонны с жизненно необходимыми грузами. В период с 2014 по 2021 год было сформировано и отправлено 105 таких автоколонн, которые доставили более 84 тыс. тонн гуманитарного груза.