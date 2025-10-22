ВЦИОМ: 37% россиян негативно оценили передачу страховых функций территориальным фондам

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Треть россиян опасается ухудшения качества и доступности медицины после реформы ОМС и передачи функций страховых компаний территориальным фондам. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ.

"Большинство граждан не верят, что подобная реформа приведет к улучшению качества и доступности медицины: добрая треть в такой реформе видит шаг к ухудшению ситуации (37%), еще треть (32%) считает, что реформа ничего не изменит, и лишь немногие ожидают улучшений (12%)", - говорится в исследовании.

Также более трети опрошенных (34%) считает, что реформа негативно повлияет на объективность контроля за качеством медицинской помощи. Почти столько же (39%) участников опроса отметили, что вообще не ожидают изменений. Каждый восьмой (12%) ответил, что ожидает от территориальных фондов большей объективности

Большинство россиян в вопросах защиты прав пациентов (67%) доверяют независимым страховым компаниям больше, чем территориальным фондам. 82% опрошенных отметили, что считают необходимой независимую систему контроля за качеством медпомощи по ОМС.

Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" провели 14-15 октября 2025 года. В нем приняли участие 1 614 россиян в возрасте от 18 лет.