В Подмосковье заболеваемость алкоголизмом снизилась на 14%

В начале 2025 года показатель заболеваемости составлял 739,6 случая на 100 тыс. населения, а в сентябре он сократился до 633,2 на 100 тыс. населения

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Общая заболеваемость алкоголизмом в Московской области снизилась на 14% с начала 2025 года, показатель сократился до 633,2 случая на 100 тыс. населения. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Алкоголизм - коварное хроническое заболевание, которое постепенно разрушает не только организм, но и жизнь человека. Мы проводим масштабную работу по профилактике зависимости от алкоголя - как среди взрослых, так и среди несовершеннолетних. Это беседы, лекции, круглые столы и встречи с профильными специалистами. В результате за девять месяцев этого года общая заболеваемость алкоголизмом в Подмосковье снизилась на 14%", - сказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, его слова привели в пресс-службе.

Отмечается, что если в начале 2025 года показатель заболеваемости составлял 739,6 случая на 100 тыс. населения, то в сентябре он сократился до 633,2 на 100 тыс. населения.

В пресс-службе рассказали, что в Подмосковье развернута сеть оказания как амбулаторной, так и стационарной наркологической помощи. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере также организовано лечение и медицинская реабилитация пациентов наркологического профиля.