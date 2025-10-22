В двух городах Хакасии продлили режим "черного неба"

Речь идет об Абакане и о Черногорске

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) продлили в столице Хакасии - Абакане и втором по численности населения городе республики - Черногорске. Режим будет действовать до вечера 24 октября, говорится в сообщении Минприроды Хакасии.

Режим НМУ первой степени был введен в Абакане и Черногорске вечером 17 октября. Первоначально он должен был действовать до 20 октября, но затем был продлен до 19:00 (15:00 мск) 22 октября.

"Режим "черного неба" продлен в Абакане и Черногорске до вечера пятницы. По данным Хакасгидромета, с 19:00 (15:00 мск) 22 октября до 19:00 (15:00 мск) 24 октября 2025 года на территории городов Абакан и Черногорск сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении.

При режиме "черного неба" предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей. При режиме НМУ первой степени предприятия должны снизить выбросы на 15-20%. Тогда как при самом высоком режиме, третьем, должно произойти снижение выбросов на 40-60%, а в некоторых особо опасных условиях предприятиям следует полностью прекратить выбросы.

На территории Абакана находится ТЭЦ, работающая на угле. В Черногорске расположены угледобывающие предприятия. В июле 2022 года постановлением правительства РФ эти города вошли в список территорий квотирования выбросов (федеральный проект "Чистый воздух").