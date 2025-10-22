Духовой форум в Екатеринбурге собрал представителей более 20 регионов

Также приехали гости из Белоруссии и Армении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Специалисты из 21 региона России, а также Белоруссии и Армении - оркестровые руководители, учредители и менеджеры - приехали в Екатеринбург на II Всероссийский духовой форум, передает корреспондент ТАСС. Они обсудят будущее духовой музыки - новое звучание и помощь молодым талантам.

"Из многих регионов ко мне обращаются: "У нас недобор на флейту". Я говорю: "Скажите своему педагогу, чтобы пошел в близлежащую школу <…> и показывал, что это за инструмент". Это тоже важно очень, потому что мы должны заниматься профориентационной работой", - отметил президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество имени Валерия Халилова" Михаил Брызгалов.

В первый день на панельной дискуссии в Екатеринбурге эксперты обсудили новый репертуар духовых оркестров, роль молодых авторов и передачу традиций. Второй день форума пройдет в Алапаевске и будет посвящен развитию детских и молодежных оркестров, подготовке исполнителей и педагогов, новым методикам преподавания игры на духовых инструментах в малых городах.

I Всероссийский духовой форум прошел в Екатеринбурге в 2024 году, он стал важной площадкой для профессионального общения, обмена опытом и продвижения духовой культуры в регионах.