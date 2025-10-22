В аэропортах Владикавказа, Махачкалы и Грозного сняли ограничения

В период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Владикавказа, Махачкалы и Грозного, сообщает пресс-служба Росавиации.

"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Махачкала, Грозный (Северный): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в Махачкалу", - говорится в сообщении.