В аэропортах Владикавказа, Махачкалы и Грозного сняли ограничения

В период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета
08:14
обновлено 08:23

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Владикавказа, Махачкалы и Грозного, сообщает пресс-служба Росавиации.

"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Махачкала, Грозный (Северный): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в Махачкалу", - говорится в сообщении. 

