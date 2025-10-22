Саратовские семьи получат выплаты при рождении двойни или тройни

Выплата составит 50 или 100 тыс. рублей

САРАТОВ, 22 октября. /ТАСС/. Семьи из Саратовской области будут получать единовременную выплату в размере 50 или 100 тыс. рублей при рождении двойни и тройни соответственно. Законопроект поддержали депутаты областной думы, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

"Дополнительная мера поддержки начнет действовать уже с 1 января 2026 года. Семьи будут получать 50 тыс. рублей при рождении двойни и 100 тыс. рублей при рождении тройни. Возраст и доход родителей значения не имеют", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, перед профильными ведомствами поставили задачу до начала 2026 года сформировать алгоритм получения выплаты. Ее оформление должно быть максимально доступным и удобным для семей, отметил Бусаргин.

С 2025 года в Саратовской области для жительниц региона, родивших второго ребенка в возрасте до 25 лет, ввели также ежемесячную выплату в размере 8 тыс. рублей. По информации министерства труда и социальной защиты региона, на начало октября эту выплату оформили 283 молодых матери из разных районов области.