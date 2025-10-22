Между Москвой и областью 25 октября запустят два новых автобусных маршрута

Они свяжут три станции рельсового каркаса - метро "Ховрино", "Планерная" и МЦД "Химки"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Два новых автобусных маршрута - №1345 и №1469 - запустят между Москвой и Химками 25 октября. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Мы запустим еще два маршрута в ближайший пригород 25 октября. Они свяжут три станции рельсового каркаса - метро "Ховрино", "Планерная" и МЦД "Химки". По будням здесь будут работать 12 современных автобусов российского производства. Это позволит повысить комфорт поездок до метро и сократить время в пути", - сказал он.

На маршрутах будут действовать специальные тарифы на проезд. Ознакомиться с ними можно на Едином транспортном портале.

По договоренности между правительствами Москвы и Московской области в 2025 году в систему московского транспорта планируется включить 25 действующих пригородных маршрутов на северо-западном и западном направлениях. Таким образом, на них будут внедрены стандарты московского транспорта. Для удобства пассажиров разработан специальный дизайн автобусов межрегиональных маршрутов, чтобы их можно было легко отличить от городских.

С начала 2025 года передано уже шесть маршрутов наземного транспорта, которые соединяют Москву с ближайшим Подмосковьем. В рабочие дни на маршрутах работают 42 современных автобуса российского производства. Всего на шести маршрутах было совершено уже более 400 тыс. поездок.