В Московском регионе вновь объявили желтый уровень погодной опасности

Причиной стал сильный туман, при котором видимость может ухудшиться до 200 м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности вновь объявлен в Москве и Подмосковье из-за ожидаемого сильного тумана, при котором видимость может ухудшиться до 200 м. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Туман с ухудшением видимости до 200 метров ожидается в отдельных районах Москвы и области в период с 21:00 мск до 12:00 мск четверга, 23 октября, погодный уровень - желтый", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что желтый является средним уровнем в колористической шкале погодных предупреждений и указывает на то, что метеоусловия могут нести потенциальную опасность.

Стоит отметить, что сильный туман отмечался в столичном регионе последние несколько ночей.

По данным синоптиков Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью в мегаполисе и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, при этом в столице должно обойтись без осадков, а по области не исключен местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит около плюс 4 градусов в Москве и от нуля до плюс 5 градусов в Подмосковье. Днем в четверг, согласно последним прогнозам, столбики термометров в Москве поднимутся до 6-8 градусов выше нуля, в Подмосковье - от плюс 3 до плюс 8 градусов.