В аэропорту Геленджика сняли ограничения

Они действовали ориентировочно с 10:00 мск

КРАСНОДАР, 22 октября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Геленджика. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в аэропорту Геленджика ориентировочно с 10:00 мск.

"В аэропорту Геленджик сняты временные ограничения на прием и вылет воздушных судов", - сказали в пресс-службе. Там также уточнили, что в период ограничений были приняты все меры для обеспечения безопасности полетов.

По данным Росавиации, во время действия ограничений в аэропорту два самолета, следовавших в Геленджик, ушли на запасные аэродромы.