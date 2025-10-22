На Сахалине планируют запустить кинорибейт в 2025 году

В девяти регионах Дальнего Востока уже действуют кинокомиссии

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Кинорибейт намерены запустить в Сахалинской области до конца 2025 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила замглавы Минвостокразвития РФ Эльвира Нургалиева.

"У нас действуют рибейт уже в четырех регионах Дальнего Востока. В этом году планирует подключиться к этой работе еще и Сахалинская область", - сказала Нургалиева на пресс-конференции, посвященной объявлению итогов первого Дальневосточного грантового конкурса Фонда кино и перспективам кинопроизводства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Замглавы Минвостокразвития РФ отметила, что в девяти регионах Дальнего Востока уже действуют кинокомиссии.

Ранее исполнительный директор по социальному развитию АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ) Гасан Гасанбалаев сообщал, что кинорибейт стал эффективным инструментом в развитии киноиндустрии в регионах, его нужно тиражировать, в том числе на Дальнем Востоке.

В Дальневосточном федеральном округе кинорибейты есть в Бурятии, Якутии, Приморье, отдельный ежегодный региональный грант есть на Чукотке. Речь о возмещении из региональных бюджетов части затрат съемочным компаниям на создание продукции - кино, анимационных фильмов и сериалов на территории субъекта РФ. Всего на Дальнем Востоке в киноиндустрии занято почти 4 тыс. человек (в РФ 46,2 тыс. человек), выручка в 2024 году составила 10,6 млрд рублей (в РФ - 180 млрд рублей).