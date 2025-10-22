В Улан-Удэ 23 октября начнут выписывать выздоровевших после отравления пациентов

Также замедляется прирост заболевших

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 22 октября. /ТАСС/. Медики 23 октября начнут выписывать пациентов, выздоровевших после отравления готовой продукцией в магазинах "Николаевский" в Улан-Удэ. Об этом сообщила в своем Telegram-канале зампред правительства, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Читайте также

Инфекция в еде из магазина. В Бурятии произошло массовое отравление

"Ситуация по вспышке острой кишечной инфекции в Бурятии стабилизируется - завтра начнем выписывать первых вылечившихся. Также замедляется прирост заболевших. <…> Сейчас идет регистрация новых случаев в более легкой форме, пациенты с тяжелыми симптомами не поступают", - сообщила Лудупова.

По данным на 22 октября, зарегистрировано 145 случаев, из них 79 детей. В республиканской клинической инфекционной больнице получают стационарное лечение 76 человек, из них 47 детей. "Состояние больных с положительной динамикой. Продолжается работа всех медицинских служб в усиленном режиме, поликлиники города продолжают вести наблюдение за амбулаторными больными и контактными лицами", - отметила министр.

Первые пострадавшие после массового отравления в Улан-Удэ начали обращаться с симптомами острой кишечной инфекции вечером 18 октября. Большинство незадолго до этого ели готовую продукцию производства компании "Восток". По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции.