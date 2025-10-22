В регионах СФО и ДФО фиксируются перебои в работе WhatsApp

У пользователей не загружается контент, не приходят и не отправляются сообщения

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Сбой в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) произошел в ряде регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. У пользователей не загружается контент, не приходят и не отправляются сообщения, передает корреспондент ТАСС.

По данным портала Downdetector на 12:45 мск, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, за час на работу мессенджера поступило 450 жалоб от российских пользователей. В жалобах отмечается сбой в работе оповещений (56%), сбой мобильного приложения (18% жалоб) и сбой сайта (17%).

Жалобы на работу мессенджера поступают из Новосибирской области, Красноярского края и Иркутской области. Также с медленной загрузкой сообщений столкнулись пользователи из Томской области. Кроме того, на трудности с отправкой сообщений жалуются жители Владивостока, Бурятии, Якутии и Камчатки.

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 года компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.