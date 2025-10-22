Поддержку Дальневосточного грантового конкурса Фонда кино получат три проекта

Общий бюджет конкурса составляет 200 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Поддержку первого Дальневосточного грантового конкурса Фонда кино получат три картины, передает корреспондент ТАСС.

Поддержку получат комедийно-приключенческий фильм "Все реки впадают в моря" (компания "Арс Пикчерс"), который рассказывает о двух подростках, решивших отправиться в путешествие на плоту, чтобы завоевать внимание девушки. "Легенда о горностае" (компания "Высокие широты"), соединяющая мифы чукотских охотников и предания о сибирских первопроходцах. Главный герой - юный эскимосский вождь, мстящий за убийство отца. Проект задуман как часть инициатив по сохранению культурного наследия Арктики: уже строятся этнопоселения и создаются музейные костюмы. Также поддержка будет оказана картине "Пес", которая рассказывает о том, что важно быть собой.

Исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов отметил, что в следующем году конкурс планируется провести снова. "Суммарно обратилось за получением поддержки более 30 организаций. Суммарно объем запрашиваемых средств на их поддержку и производство [фильмов] более чем в шесть раз превзошло объем распределяемого финансирования. Что говорит о высокой конкурентной среде, а соответственно и об уровне победителей", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной объявлению итогов первого Дальневосточного грантового конкурса Фонда кино и перспективам кинопроизводства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Ранее пресс-служба Минвостокразвития сообщала, что общий бюджет конкурса Фонда кино на поддержку картин о Дальнем Востоке составляет 200 млн рублей. Он выделен в рамках развития киноиндустрии ДФО в соответствии с распоряжением Правительства РФ. Согласно условиям, один проект может претендовать на грант до 100 млн рублей. При этом грант может покрывать до 70% общего бюджета картины. В исключительном случае Совет Фонда может принять решение о возможности использования гранта для покрытия 100% картины. Участник должен гарантировать, что после завершения работ над фильмом он в приоритетном порядке будет размещен на площадках дистрибуции контента.