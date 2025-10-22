В Тюменской области создали молодежный общественный совет при омбудсмене

В его состав вошли 12 студентов Школы права и управления Тюменского государственного университета

ТЮМЕНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Тюменской области создали молодежный общественный совет при уполномоченном по правам человека. В его состав входят 12 студентов Школы права и управления Тюменского государственного университета, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

"Молодежный общественный совет при уполномоченном по правам человека создан в Тюменской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что совет станет площадкой для обмена опытом, обучения и реализации молодежных проектов в сфере прав человека. Объединение будет осуществлять работу по разработке предложений по защите прав и интересов молодежи, развитию гражданской активности и правовой культуре, а также поддержке молодежных правовых инициатив. Кроме того, планируется взаимодействие с региональным отделением фонда "Защитники Отечества", правоохранительными органами и социально-общественными организациями региона. "Вместе мы сможем способствовать формированию культуры уважения прав и свобод в нашем регионе", - добавил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

Совет создан в рамках реализации нацпроекта "Молодежь и дети".