Чувашия намерена направить 1,9 млрд рублей на развитие общественного транспорта

В частности, планируется закупить 98 транспортных средств до 2030 года

© Софья Сандурская/ ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 22 октября. /ТАСС/. Правительство Чувашии утвердило региональную программу по развитию общественного транспорта, которая предусматривает, в частности, закупку 98 транспортных средств до 2030 года. Расходы на эти цели оцениваются почти в 1,9 млрд рублей, сообщил глава Минтранса республики Максим Петров.

"Подготовлен проект постановления об утверждении региональной программы "Развитие (модернизация) общественного транспорта в Чувашской Республике". <…> В рамках данной программы планируется модернизация и обновление подвижного состава <…> почти на 1,9 млрд рублей", - сообщил Петров.

По его словам, в структуре расходов предусмотрены внебюджетные средства в сумме 564 млн рублей, так как участниками программы стали также частные перевозчики. Планируется закупить 98 транспортных средств, в том числе 10 троллейбусов и 88 автобусов разного класса. Программа разработана по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

В правительстве Чувашии уточнили, что новый подвижной состав будет работать в Чебоксарах и Новочебоксарске. "На территории республики действуют 400 маршрутов общественного транспорта. При этом парк сильно изношен: средний возраст автобуса составляет 8 лет, а 35% всего парка старше 10 лет. Реализация программы позволит к 2030 году увеличить долю современного транспорта в агломерациях и городах до 85%", - говорится в сообщении.