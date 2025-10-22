СФ одобрил освобождение семей бойцов СВО от пошлин по искам о назначении пенсий

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, согласно которому члены семей участников СВО не будут платить госпошлину при обращении в суд о назначении пенсии по потере кормильца.

Нововведение освободит родственников бойцов спецоперации от уплаты государственной пошлины при подаче в суд заявлений с просьбой о назначении пенсии по потере кормильца, которая назначается родственникам участников СВО и (или) лиц, оборонявших приграничные территории РФ в ходе вооруженной провокации.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Авторы инициативы в пояснительной записке отмечали, что 8 сентября 2024 года размер судебных госпошлин был увеличен до 3 тыс. рублей за каждое отдельное требование. Закон был инициирован с целью освобождения от финансовой нагрузки членов семей погибших участников СВО.