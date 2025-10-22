В стационарах Ямала открыли первые игровые комнаты

Они снижают уровень стресса у детей и их семей во время пребывания в больницах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Первые игровые комнаты появились в педиатрических отделениях стационаров Лабытнанги, Салехарда, Надыма, села Мужи и Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона

"Лечение детей должно быть комфортным. Появившаяся игровая комната - это небольшое пространство, наполненное игрушками, где дети могут играть друг с другом и хотя бы чуть-чуть, но все же отвлекаться от болезни. Игровые комнаты в больнице - это то место, где ребенок перестает быть пациентом и становится просто ребенком", - приводит пресс-служба слова главного врача Лабытнангской больницы Алины Латыповой. Отмечается, что такие комнаты появились в стационарах в Лабытнанги, Салехарде, Надыме, селе Мужи и Новом Уренгое.

Медики отмечают, что оборудованные комнаты снижают уровень стресса у детей и их семей во время пребывания в больницах, улучшают психоэмоциональный фон, что положительно влияет на процесс лечения и способствует социализации детей.

Кроме того, во всех детских поликлиниках региона организовано специально оборудованное пространство - комнаты или отдельные тематические уголки для комфортного кормления малышей. Также в этом году в рамках Года детства в поликлиниках региона появилось 64 пеленальных столика, планируется поставка еще 12 столиков в детские поликлиники Тарко-Сале и Салехарда. Кроме того, в текущем году в регион поступило 125 визуализаторов вен, чтобы сделать процесс вакцинации и забора крови менее тревожным для детей. Теперь такими приборами оснащены все медицинские учреждения региона.