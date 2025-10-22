В горах Дагестана открыли обновленную дорогу к популярным туристическим локациям

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Обновленный участок региональной дороги Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала открыли в Дахадаевском районе Дагестана, сообщили в телеграм-канале министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"Дорога регионального значения связывает Левашинский, Акушинский, Дахадаевский, Кайтагский и Дербентский районы со столицей и федеральной трассой Р-217 "Кавказ". Маршрут востребован туристами, так как ведет к популярным локациям, таким как село Кубачи и Кала-Корейш, и играет важную роль в социально-экономическом развитии региона", - говорится в сообщении министерства.

Отремонтированный участок со 111-го по 118-й километр улучшает транспортное сообщение между пятью районами и федеральной трассой Р-217 "Кавказ".

Работы включали усиление покрытия, ремонт мостов и повышение безопасности дорожного движения.

Особый интерес для путешественников представляет село Кубачи, известное еще с раннего средневековья своими искусными мастерами - кольчужниками и ювелирами, чьи традиции передаются из поколения в поколение. Главная достопримечательность села - круглая каменная башня, веками служившая крепостной защитой.

А Кала-Корейш - это заброшенное село-крепость, уникальный историко-архитектурный памятник средневековья. Здесь сохранились лабиринты старинных улочек, древняя Джума-мечеть XI века и вековые усыпальницы кайтагских уцмиев.