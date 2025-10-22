Повышение соцпособий с 1 февраля коснется 16 млн россиян

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и других социальных пособий с 1 февраля 2026 года на 6,8% охватит более 16 млн россиян. Об этом сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков на пленарном заседании в Госдуме.

"По уровню инфляции с 1 февраля также будут проиндексированы и все иные социальные выплаты, которые администрируются Социальным фондом. В итоге увеличение размеров социальных выплат коснется более 16 млн наших граждан", - сказал он.

Ежемесячные денежные выплаты предоставляются героям Советского Союза, героям Российской Федерации, ветеранам боевых действий, в том числе участвующим в специальной военной операции, гражданам, пострадавшим от радиации, и россиянам с инвалидностью.