В "Сенеже" стартовал финал "Конкурса социальных архитекторов"

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность и своевременность проведения конкурса

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Очный этап "Конкурса социальных архитекторов" стартовал в мастерской управления "Сенеж". Всего в проекте приняли участие порядка 7,5 тыс. человек, в финал вышли 185 участников. Об этом сообщается на сайте конкурса.

"В мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье начался очный этап "Конкурса социальных архитекторов". Всего в конкурсе приняло участие порядка 7 500 человек. В финал прошли 185 участников. В ближайшие дни финалистов ждут оценочные мероприятия, по итогам которых они начнут обучаться новой профессии по образовательной программе мастерской социальных архитекторов. Объявление результатов состоится 24 октября", - говорится в сообщении.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на торжественной церемонии открытия отметил важность и своевременность проведения конкурса как площадки для формирования качественно нового профессионального сообщества.

"Я уверен, что такая профессия, как социальный архитектор - это как раз одна из тех самых профессий будущего, представители которой не просто могут чувствовать потребности времени, потребности других людей и общества в целом, но способны создавать и творить новые идеи, новые проекты, новые возможности. У вас впереди три дня непростых испытаний, соревнований, конкуренции", - приводятся слова Кириенко.

"Конкурс социальных архитекторов" стартовал 14 января 2025 года. Конкурсанты, набравшие необходимое количество баллов по результатам тестирования, были отобраны на последний, очный, этап.

В ходе оценочных мероприятий в финале конкурсанты должны продемонстрировать оперативность реагирования на возникающие социальные вызовы, умение прогнозировать социальные риски, продемонстрировать экспертам наличие необходимых навыков и компетенций для разработки и внедрения каналов коммуникации между социальными группами, институтами и государственными структурами.