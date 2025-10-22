В Москве введут систему контроля за москвичами с риском сосудистых катастроф

В порядке эксперимента врачи в режиме онлайн отслеживают исследования, употребление лекарств, вызовы скорой помощи, госпитализации у 30 тыс. пациентов из группы риска

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Система мониторинга за москвичами трудоспособного возраста, у которых присутствует риск развития сердечно-сосудистых катастроф в ближайшие два года, начнет действовать во всех поликлиниках Москвы в скором времени. Всего в городе насчитывается чуть больше 100 тыс. таких граждан, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день нашли чуть больше 100 тыс. москвичей трудоспособного возраста, у которых риск развития сосудистых катастроф в ближайшие 2 года <...> очень высокий. Сформировали систему поддержки врачебных решений, которая по каждому из этих пациентов сформировала индивидуальную программу дообследования, изменения тактики лечения, подходов к организации его последующего лечения с учетом необходимости проведения каких-то дополнительных манипуляций или хирургических вмешательств", - рассказала Ракова на пленарном заседании в рамках Четвертого национального конгресса "Национальное здравоохранение".

По ее словам, в порядке эксперимента врачи в режиме онлайн отслеживают исследования, употребление лекарств, вызовы скорой помощи, госпитализации у 30 тыс. пациентов из группы риска. В ближайшее время эту систему планируется распространить на все 100 тыс. пациентов и на все поликлиники города Москвы, добавила Ракова.

Заммэра отметила, что внедрение такой системы поможет существенно снизить риск внезапного развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ракова подчеркнула, что составить такой перечень москвичей помогла генеративная модель искусственного интеллекта. "Мы <...> предоставили ей большие массивы данных людей, которые умерли от болезней системы кровообращения, умерли в том возрасте, в котором даже сейчас они умирать не должны. Модель позволила выявить нам скрытые закономерности и, так скажем, маркеры, которые предшествовали неблагоприятным исходам. Дальше мы взяли всех, кто живет в Москве и посмотрели, а у этих людей эти маркеры есть или нет", - уточнила заммэра.

Четвертый национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 22-23 октября. Организаторы Конгресса - Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России. ТАСС - информационный партнер конгресса.