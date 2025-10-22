В Москве в год исследуют геномы около 16 тыс. вирусов

Специалисты изучают свойства вирусов и и заранее узнают, какую они могут дать волну заболеваемости и на какой элемент системы здравоохранения придется "удар"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Москва выстраивает "щит" против эпидемий, исследуя геномы вирусов, которые циркулируют среди населения. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова на Национальном конгрессе "Национальное здравоохранение".

"Москва - это огромный мегаполис, и без выстраивания эпидемиологического "щита" мы не сможем никуда двинуться. Поэтому после ковида, наученные горьким опытом, мы уже пять лет ведем непрерывный мониторинг циркулирующих в Москве вирусов. Мы не просто знаем, какие это вирусы, мы их секвенируем, в год секвенируем 16 тыс. <...>, это позволяет нам прогнозировать эпидемию", - сказала Ракова.

Она пояснила, что специалисты заранее знают, какой вирус распространяется, а какой сходит на нет. Изучаются и их свойства, а следовательно, прогнозируется, какую они могут дать волну заболеваемости и на какой элемент системы здравоохранения придется "удар".

Четвертый национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 22-23 октября. Организаторы Конгресса - Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России. ТАСС - информационный партнер конгресса.