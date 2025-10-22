В Балашихе начали строительство путепровода через ж/д пути вблизи станции Черное

Завершить строительство дороги планируется в III квартале 2028 года

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Строительство путепровода через железнодорожные пути Горьковского направления МЖД началось в Балашихе в районе станции Черное. Завершить работы планируется в III квартале 2028 года, об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Это важный и долгожданный проект, который соединит Восточное и Носовихинское шоссе, обеспечит бесперебойное и безопасное автомобильное движение, в том числе для проезда экстренных служб, минуя наземный ж\д переезд. Путепровод улучшит транспортную доступность для более чем 500 тысяч жителей Балашихи, в частности микрорайонов Черное, Заря, Северный, Агрогородок и деревни Федурново, которые смогут быстро и беспрепятственно добраться до социальных объектов", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время ведутся работы по устройству свайного основания путепровода, а также ведется подготовка территории под строительство. Общая протяженность объекта с подходами и съездами составит свыше 2 км, из них длина путепровода составит 308 м. Движение будет осуществляться по двум полосам. Завершить строительство дороги планируется в III квартале 2028 года.

Как дополнили в региональном Минтрансе, учитывая социальную значимость и загруженность прилегающих дорог, в рамках технического задания также планируется строительство съездов на Носовихинское шоссе, к платформе Черное, к Восточному шоссе и на Ласточкин проезд. "После ввода путепровода в эксплуатацию планируется ликвидация наземного железнодорожного переезда, что обеспечит безопасное движение поездов на Горьковском направлении", - заключили в пресс-службе.