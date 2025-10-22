Соцфонд начнет выдавать семейную налоговую выплату уже с июня

Как уточнил глава фонда Сергей Чирков, за этой выплатой можно будет обратиться тремя способами

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Социальный фонд России в 2026 году начнет выплачивать семейную налоговую выплату семьям с двумя и более детьми уже с июня, когда поступят первые заявления. Об этом сообщил глава фонда Сергей Чирков на пленарном заседании в Госдуме.

"Мы в настоящее время готовим свои информационные системы к этому, отрабатываем с коллегами из Налоговой службы, Службы судебных приставов, Минтруда и Минцифры подходы к расчету данной выплаты. Уже в июне, как и согласно принятому закону, начнем первые выплаты данных сумм нашим гражданам, кто на них имеет право", - сказал он.

Как уточнил Чирков, за этой выплатой можно будет обратиться с 1 июня по 1 октября тремя способами. "Мы надеемся, что основным способом будет портал Госуслуг. Могу заверить уважаемых депутатов, что мы будем готовы полностью к реализации данной меры", - подчеркнул он.

О налоговой выплате

Получить выплату смогут родители двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет долгов по алиментам. Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).