В Кайтагском районе Дагестана прошел спортивный турнир памяти участника СВО

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Открытый турнир по тхэквондо памяти участника специальной военной операции Мирзы Мирзаева прошел в Кайтагском районе Дагестана. Об этом сообщил журналистам глава муниципалитета Запир Гасанов.

"В зале Детско-юношеской спортивной школы села Маджалис состоялся открытый турнир по тхэквондо имени участника специальной военной операции старшего лейтенанта Мирзы Мирзаева. В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из Назрани, Хасавюрта, Буйнакска, Махачкалы, Каспийска и Маджалиса", - сказал Гасанов.

По его словам, турнир является данью памяти Мирзе Мирзаеву, который проявил мужество, уничтожив до десяти боевиков и пав под артиллерийским огнем противника.

На церемонии открытия присутствовали отец героя Гапиз Мирзаев, а также представители фонда "Защитники Отечества" и Министерства спорта Дагестана.