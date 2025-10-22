Внедрение ИИ в здравоохранение Липецкой области оптимизировало треть процессов

В регионе подключен инструмент Process Mining

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Внедрение искусственного интеллекта в работу сферы здравоохранения Липецкой области позволило оптимизировать треть процессов в этой отрасли. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Мы один из лидеров по внедрению проектов искусственного интеллекта - и в здравоохранении, и в других отраслях. <...> Мы описали 603 процесса [здравоохранения], которые мы сегодня наблюдаем, оптимизировать удалось 202 [процесса здравоохранения], и мы эту работу не оставляем", - сказал он на IV Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение - 2025" в Национальном центре "Россия".

В презентации, которую Артамонов представил на сессии, отмечается, что для анализа процессов здравоохранения в регионе был подключен инструмент Process Mining. "То, что команда делает 10 дней, Process Mining делает три минуты. И эффекты - 35% снижения [временных потерь при работе с пациентом], 11% снижения [финансовых потерь по результатам проверок страховых компаний] - это, безусловно, большие и серьезные эффекты, и мы нацелены продолжать эту работу", - подчеркнул губернатор.

Четвертый Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 22-23 октября. Организаторы конгресса - Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России.

ТАСС - информационный партнер конгресса.