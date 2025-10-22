Дочь бойца РФ рассказала об эмоциях после известия о возвращении отца из плена

В силовых структурах ранее сообщали, что семье военнослужащего Василия из Стерлитамака удалось вернуть его из украинского плена, вовремя обратившись в правоохранительные органы

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

УФА, 23 октября. /ТАСС/. Дочь российского военнослужащего Василия Татьяна рассказала, что испытала счастье и радость после получения известия о возвращении отца из украинского плена. Об этом она рассказала ТАСС.

"Мы ждали, что сейчас его покажут, в списках он будет и нам позвонят. И правда позвонили от уполномоченного из Москвы и сказали: я вас поздравляю, ваш отец находится на территории Российской Федерации. Сразу же после звонка мы посмотрели ролик по новостям по телевизору и там показали нашего отца. Первые мысли - это невосполнимое счастье, просто радость. Мы плакали от счастья, что он наконец-то на территории России, он дома. И что сейчас ему окажут необходимое лечение, восстановят все", - рассказала Татьяна.

Ранее ТАСС сообщали в силовых структурах, что семье военнослужащего Василия из Стерлитамака удалось вернуть его из украинского плена, не поддавшись на шантаж со стороны украинских спецслужб и вовремя обратившись в правоохранительные органы.