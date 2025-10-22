В Москве на семейном фестивале "Спортлэнд" представят более 50 видов спорта

У гостей мероприятия также будет возможность встретиться с олимпийскими чемпионами

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Семейный фестиваль "Спортлэнд", участников которого ждут турниры, игровой маршрут и встреча с олимпийскими чемпионами, пройдет 31 октября и 1 ноября в Гостином дворе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

"Мы создали уникальный игровой маршрут "Спорт как игра", где вы всей семьей сможете испытать себя в 25+ необычных активностях: от регби и фехтования до сноуборда и американского футбола <...>. Впервые на фестивале открытые семейные турниры "Моя семья - спортивная команда" (только 1 ноября). Гребля, фиджитал настольный хоккей, юкигассен, спортивное многоборье", - сказал собеседник агентства.

Всего на фестивале будет представлено более 50 видов спорта.

На "Семейном тестировании" для участников с детьми организуют семь заданий на силу, ловкость и точность. 12 семей-победителей получат призы. Кроме того, у желающих будет возможность встретиться с олимпийскими чемпионами, амбассадорами семейного фестиваля "Спортлэнд" - Светланой Журовой, Софьей Великой, Марией Киселевой, Артуром Далалояном, Александром Панжинским.