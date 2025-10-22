В Калининградской области из питомника выпустили на волю краснокнижных филинов

Росприроднадзор выдал разрешение на выпуск

КАЛИНИНГРАД, 22 октября. /ТАСС/. Специалисты калининградского клуба любителей соколиной охоты выпустили в дикую природу трех краснокнижных филинов. Об этом в соцсетях сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Специалисты выпустили занесенных в Красную книгу РФ трех филинов обыкновенных (Bubo bubo) в Калининградской области, в подходящей птицам болотистой местности. Росприроднадзор выдал разрешение на выпуск. Птицы появились на свет весной 2025 года в калининградском клубе любителей соколиной охоты "Бусидо", где созданы условия для содержания и разведения редких видов", - написала Радионова.

По оценке специалистов, филины клинически здоровы, питаются живым кормом и готовы к самостоятельной жизни в природе. Все особи окольцованы, их перемещения будут отслеживать орнитологи, добавила глава Росприроднадзора. Филинов, выращенных в клубе "Бусидо", на волю выпускают регулярно, начиная с 2018 года.

По словам Радионовой, это важный вклад в восстановление популяции одной из самых редких хищных птиц, вид еще в середине XX века был почти полностью истреблен на большей части Западной Европы.