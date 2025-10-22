Блогер Сидоропуло погасил 8,3 млн рублей ущерба потерпевшим

Подсудимого обвиняют в особо крупном мошенничестве и отмывании денежных средств, полученных преступным путем

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Блогер Андрей Сидоропуло, обвиняемый в особо крупном мошенничестве и отмывании денежных средств, полученных преступным путем, погасил потерпевшим причиненный ущерб в размере 8,3 млн рублей, сообщает корреспондент ТАСС из зала Савеловского суда Москвы.

"Я погасил причиненный ущерб потерпевшим в размере 8,3 млн рублей, полностью признал вину и раскаялся. Поэтому прошу суд назначить мне условное наказание", - сказал подсудимый, выступая с последним словом.

Как ожидается, приговор блогеру будет оглашен 23 октября.

Рассмотрение уголовного дела проходит в особом порядке. В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Сидоропуло к 9 годам колонии общего режима и штрафу в размере 3 млн рублей.

Следствием установлено, что блогер вместе с сообщниками разместил в интернете платный курс обучения под названием "Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло". Участники организованной группы обещали своим клиентам гарантированный результат и быстрое достижение материального благополучия после прохождения курса. Взятые на себя обязательства злоумышленники выполнять не собирались, поступавшие от покупателей интернет-курса деньги похищали и распоряжались ими по своему усмотрению. От преступных действий пострадали 40 человек, ущерб превысил 8,3 млн рублей.

С целью легализации средств, приобретенных преступным путем, блогер купил автомобиль Lamborghini стоимостью более 22 млн рублей. В ведомстве добавили, что на стадии предварительного расследования прокурор заключил с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Сидоропуло содержится под стражей.