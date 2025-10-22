В Москве запустили цифровой сервис для мониторинга здоровья будущих матерей

Сервис "Регистр беременных" поможет подсветить врачам возможные риски во время беременности

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Цифровые сервисы ЕМИАС "Регистр беременных" и "Диспансерное наблюдение" разработали в Москве для мониторинга здоровья беременных женщин они будут помогать врачам заранее выявлять потенциальные риски. Об этом в среду сообщила журналистам заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова.

"Теперь вся ключевая информация, связанная с диспансерным наблюдением и ведением беременности пациенток центров женского здоровья и женских консультаций, автоматически собирается в новых цифровых сервисах ЕМИАС. В результате москвички могут рассчитывать на медицинское сопровождение совершенно нового качества, что в том числе снизит уровень их стресса", - сказала она.

Сервис "Регистр беременных" поможет подсветить врачам возможные риски во время беременности: их рассчитывают алгоритмы ЕМИАС на основе анамнеза и результатов анализов. Сервис "Диспансерное наблюдение" позволит специалистам видеть в системе данные о состоянии пациенток, обновляющиеся в реальном времени.