В КБР выявили более 130 нарушений прав участников СВО

Об этом сообщили в прокуратуре республики

НАЛЬЧИК, 22 октября. /ТАСС/. Свыше 130 нарушений прав участников специальной военной операции выявили в Кабардино-Балкарии (КБР) за последние годы. Наиболее частые - незаконное увольнение и отказ в предоставлении выплат, сообщили в прокуратуре республики.

"С 2022 года выявлено и устранено свыше 130 нарушений в вопросах соблюдения прав участников СВО и членов их семей. Они связанны с незаконным увольнением граждан, заключившим контракт, неправомерным отказом в предоставлении выплат членам семей военнослужащих", - отметили в ведомстве.

Также частыми нарушениями в регионе стали несвоевременное предоставление технических средств реабилитации и несоблюдение судебными приставами особого порядка производства по участникам СВО, отметили в прокуратуре КБР.