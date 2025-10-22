Иностранных участников ожидают в проекте "Кавказ. Притяжение будущего" в 2026 году

Мероприятие проходит с 21 по 25 октября

ПЯТИГОРСК, 22 октября. /ТАСС/. Художников из Турции, Ирана, Китая и Индии пригласят на научно-образовательный проект "Кавказ: Притяжение будущего" Российской академии художеств в 2026 году, который также планируют провести в Сибири. Об этом в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил директор НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ, академик РАХ, секретарь Союза художников России Сергей Ступин.

"В следующем году мы хотим провести проект "Кавказ. Притяжение будущего" по теме мифологии. Мифологическое искусство Кавказа обсудим в Сибири, пригласим коллег из Турции, Ирана, других близких государств, из Закавказья, а также Индии и Китая. Проведем две конференции на тему мифологии и этномодернистских тенденций", - сообщил Ступин.

По его словам, образовательную часть проекта намерены провести в республиках Северного Кавказа. "Мы планируем проект развивать таким образом, чтобы конкурсная часть осталась в Нальчике, а образовательная была распределена по другим республикам Северного Кавказа и субъектам юга России. Об этом уже ведутся переговоры с Республикой Дагестан, с Северной Осетией и с Севастополем", - добавил спикер.

Научно-образовательный проект Российской академии художеств "Кавказ: Притяжение будущего" проходит в Кабардино-Балкарской Республике с 21 по 25 октября.