В Дербенте на выставке "Пернатое царство" представили 35 экзотических попугаев

В рамках мероприятия посетителям рассказали как правильно содержать этих птиц в домашних условиях

МАХАЧКАЛА, 22 октября./ТАСС/. Тридцать пять попугаев выставили в рамках выставки "Пернатое царство" в древнем Дербенте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дербентского музея-заповедника.

"От ярких ара и амазонов Южной Америки до мудрых какаду из австралийских лесов - 35 попугаев представили в рамках выставки попугаев "Пернатое царство" в музее "Природа Прикаспия" в Дербенте",- сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках выставки посетителям рассказали как правильно содержать попугаев в домашних условиях и мастер-классы по уходу за птицами.

"Выставка вызвала такой интерес у жителей и гостей Дербента. Организаторам удалось показать красоту и разнообразие мира попугаев, а также рассказать о важности сохранения этих удивительных экзотических птиц",- добавили в пресс-службе Дербентского музея-заповедника.