В Архангельской области расширили возможности для студенческого туризма

В регионе успешно был реализован аналогичный проект для школьников, сообщила председатель комитета по культурной политике, образованию, науке, туризму и спорту Ольга Виткова

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 22 октября. /ТАСС/. Возможности для туризма студентов расширили в Архангельской области. Как сообщает пресс-служба Архангельского областного собрания, депутаты на сессии приняли законопроект, который наделяет правительство и министерство культуры региона полномочиями по организации путешествий для студентов вузов и ссузов до 23 лет. Ранее такие меры распространялись только на школьников.

"Законопроект вносит две ключевые поправки в областной закон "О туризме и туристской деятельности в Архангельской области". В частности, правительство Архангельской области и министерство культуры региона наделяются полномочиями по организации экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для учащихся профессиональных образовательных организаций в возрасте до 23 лет", - указано в сообщении.

Таким образом, в региональном законодательстве будет закреплена правовая возможность организации туризма для студентов в том числе в профориентационных целях. "Очень важно включать в экскурсионные маршруты посещения ведущих промышленных и аграрных предприятий региона. Такой подход превращает познавательную поездку в мощный инструмент профориентации. В регионе успешно был реализован аналогичный проект для школьников, сейчас мы сможем организовать такие туры и для студентов", - отметила председатель комитета по культурной политике, образованию, науке, туризму и спорту Ольга Виткова.

Законопроект также уточняет полномочия контролирующих органов. Региональный государственный контроль в сфере туриндустрии будет осуществлять подведомственное учреждение - "Центр развития туризма и культуры Архангельской области" - в пределах полномочий министерства культуры региона.